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Страхование Финансы

Сергей Цикалюк выступил на форуме лидеров страхового рынка

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 октября в Москве в Центре международной торговли на 5-м ежегодном форуме лидеров страхового рынка "Время digital" председатель совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк на панельной дискуссии рассказал о драйверах отрасли в 2020 году, развитии digital-инструментов и об отношении потребителей к страхованию.

Спикерами форума выступают собственники и руководители крупнейших страховых компаний, представители регулирующих органов, а также топ-менеджеры аналитических агентств и профессиональных объединений.

В первой сессии форума с докладом выступил Филипп Габуния, директор департамента страхового рынка Банка России, рассказавший о прогнозах развития рынка и участии в нем регулятора.

Затем президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс осветил распространение Европротокола и поделился планами запуска новых сервисов по ОСАГО.

Перед началом дискуссии советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская рассказала об участии регулятора в пилотном проекте единого маркетплейса финансовых услуг.

В начале дискуссии Сергей Цикалюк отметил низкий уровень доверия со стороны населения:

"Уровень доверия к страховой отрасли существенно ниже, чем, скажем, к банкам. И, конечно, меня это не может не волновать. Я уверен, что все присутствующие заинтересованы в развитии отрасли и ее репутации. Многие люди сегодня убеждены в том, что страховщики ставят себе цель — не платить страхователю. Конечно, это миф. Мы каждый день проводим большую работу по совершенствованию инфраструктуры урегулирования, чтобы иметь возможность оперативно производить выплаты".

Сергей Алексеевич отметил, что развитие медицины и увеличившаяся потребность населения в качественных медицинских услугах будут способствовать росту ДМС. Также он поделился мнением о перспективах отрасли в диджитализации: "Уровень конкуренции между страховщиками будет возрастать, и во многом конкурентную борьбу смогут выдержать те компании, которые создадут качественную ИТ-платформу и построят удобную экосистему для клиентов."

В заключение своего выступления Сергей Алексеевич акцентировал внимание аудитории и представителей регулирующих органов на том, что страховщики сегодня создают уникальные продукты, вкладывают средства и знания в их развитие, обеспечивают качественный сервис и при этом вынуждены платить большие комиссии посредникам, от чего страдает в конечном счете не только отрасль, но и потребитель.

Традиционно форум вызывает большой интерес у профессионального сообщества и СМИ, освещает самые актуальные вопросы страховой отрасли. В этом году в форуме приняли участие более 500 человек.

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