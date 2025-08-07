"Крылья Советов" арендовали у "Спартака" защитника Никиту Чернова

"Крылья Советов" арендовали у московского "Спартака" 29-летнего защитника Никиту Чернова до конца текущего сезона. Он будет выступать под номером 23, сообщает пресс-служба самарского клуба.
"Чернов перешел в самарскую команду летом 2019 года. За три сезона провел 76 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. За московский "Спартак" защитник сыграл 80 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи. Имеет опыт выступления за национальные сборные", - рассказали в ФК "Крылья Советов".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.