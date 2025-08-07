16+
Футбол Спорт

"Крылья Советов" арендовали у "Спартака" защитника Никиту Чернова

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
"Крылья Советов" арендовали у московского "Спартака" 29-летнего защитника Никиту Чернова до конца текущего сезона. Он будет выступать под номером 23, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

"Чернов перешел в самарскую команду летом 2019 года. За три сезона провел 76 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. За московский "Спартак" защитник сыграл 80 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи. Имеет опыт выступления за национальные сборные", - рассказали в ФК "Крылья Советов".

