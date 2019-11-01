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Малый бизнес Экономическая политика

Самарские женщины-предприниматели пройдут бизнес-курсы

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, стартовала бизнес-программа для женщин-предпринимателей "Хочу, могу, делаю!"

Фото: samregion.ru

Свыше 100 заявок поступило на участие в бизнес-курсе. Программа включает 4 недели обучения, 5 "живых" лекций и 4 вебинара от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей.

Мероприятие открыла руководитель департамента развития предпринимательства регионального минэкономразвития Лариса Названова, отметив, что женский бизнес — это новый драйвер развития экономики, и все больше женщин реализуют весьма успешные бизнес-проекты, поэтому поддержка женского бизнеса — важная и перспективная задача.

"В регионе действуют целевые меры поддержки именно женского предпринимательства, например, особые условия займов на развитие бизнеса женщинами-руководителями. Сегодня открываем специальный бизнес-курс, призванный помочь девушкам получить необходимую поддержку: от современных инструментов развития своего бизнеса до мотивации и вдохновения, которые дадут новые точки роста и помогут достичь баланса в семейной и профессиональной жизни", — подчеркнула она.

В первый обучающий день основатель образовательного проекта "Happy Академия", психолог-эксперт Первого канала, эксперт по созданию личного бренда Ксения Ульянова вместе с участницами курса определяла точки роста для бизнеса, помогала сформировать правильные убеждения и сильное окружение.

По итогам занятия девушки получили готовую самопрезентацию и детальный портрет своей целевой аудитории, составили уникальное торговое предложение для своего бизнеса, четкий план позиционирования и работы с конкурентами, проработали чек-лист для упаковки компетенций.

Старт бизнес-программы получился энергичным и мотивирующим и вызвал положительный отклик участниц в социальных сетях.

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