В Сергиевске открылась модельная библиотека

В Сергиевском регионе в рамках национального проекта "Культура", реализуемого по инициативе Президента Владимира Путина, открылась первая в регионе модельная библиотека на базе расположенных в одном здании Межпоселенческой центральной библиотеки и Сергиевской центральной детской библиотеки.

В открытии приняли участие заместитель директора Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Лидия Федякина, заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина, глава Сергиевского района Алексей Веселов.

Первая модернизация в Самарской губернии коснулась двух библиотек Сергевского района, расположенных в одном здании: Межпоселенческой центральной библиотеки и Сергиевской центральной детской библиотеки. Благодаря победе в конкурсном отборе национального проекта "Культура" из федерального бюджета было выделено 15 миллионов рублей.

Сергиевская библиотека стала новым социокультурным пространством, детское и взрослое подразделение объединились в "Центр семейного чтения".

"Это первая библиотека в рамках нацпроекта "Культура", на открытии которой я присутствую. Хочу сказать вам огромное спасибо не только за эту великлепную библиотеку, а вообще за ту атмосферу, которая тут царит, за тепло, с ко-торым вы встречаете. Я знала, что увижу что-то красивое, видела на картинках, но это превзошло все мои ожидания — совершенно искренне говорю! Эта библиотека станет хорошим примером для продолжения реализации национального проекта", — поделилась эмоциями Лидия Федякина.

Обновленная библиотека оснащена новейшей компьютерной техникой, высокоскоростным интернетом, просторными современными и уютными локациями, закуплены новые книги.

"Новое пространство для интеллектуального отдыха призвано формировать совершенно иное отношение к библиотеке — не только как к месту, где выдают книги, но и как к центру, где проходят интересные мероприятия, кинопоказы, обсуждения, лекции, мастер-классы, спектакли и конференции", — отметила Ирина Калягина.

Для удобства пользователей появились функциональные зоны: "book-box" — персональные места для прослушивания аудиокниг и просмотра видеоматериалов, "active-зона" для массовых мероприятий библиотеки, встреч, лекций, студий, репетиций театральных представлений. В модельной библиотеке организована развивающая комната "Smart-няня", которая позволит малышу взять в руки свою первую в жизни книгу и начать приобщаться к книжной культуре.

"Несмотря на то, что работа библиотеки не останавливалась, выдавать книги продолжали в другом здании, ближе к открытию к нам приходили буквально толпы, заглядывали в окна, стучали, заходили, рассматривали, и просили, пожалуйста, дайте нам книги! Вот это, я считаю, и есть та самая главная цель создания модельной библиотеки — востребованность у жителей района. Модернизация показала, насколько мы любимы и необходимы. Бытует мнение, что интерес к книге снижается. А мне кажется, он возрастает", — рассказала руководитель управления культуры, туризма и молодежной политики Сергиевского района Ольга Николаева.

Муниципальный район Сергиевский — один из районов, ставших активным участником реализации национального проекта "Культура". В этом году район приобретает многофункциональный передвижной культурный центр (автоклуб) для обслуживания отдаленных населенных пунктов, Суходольская детская музыкальная школа получила новый музыкальный инструмент — пианино, в декабре открывается кинотеатр.

В этом году в Самарской области шесть муниципальных образований получили средства из федерального бюджета в размере 55 миллионов рублей для модернизации библиотек. В Самарской области реализация нацпроекта проходит под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова.