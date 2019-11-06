ПГК повышает эффективность работы парка за счет усиления межфилиальной логистики

Самарский и Нижегородский филиалы Первой грузовой компании (ПГК) совершенствуют технологии движения поездов на полигонах Куйбышевской и Горьковской магистралей. Благодаря усилению межфилиальной логистики они рассчитывают ускорить оборот вагонов, повысить точность планирования погрузки, наладить ритмичный подвод порожнего подвижного состава, сократить объем маневровой работы и предупредить сгущенное прибытие вагонов на станции совершения грузовых операций.

"Одним из основных приоритетов ПГК является повышение эффективности работы парка вагонов. Межфилиальная логистика — это один из инструментов повышения операционной эффективности. Работая сообща, мы можем совершенствовать перевозочный процесс и выполнять все обязательства перед нашими клиентами независимо от обстановки на сети", — отметил директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

В частности, филиалы планируют организовать осмотры вагонов, которые следуют со станции Агрыз Горьковской железной дороги (ГЖД) под погрузку на станции Круглое поле и Тихоново Куйбышевской железной дороги (КБШ), непосредственно перед отправлением. Нововведение также коснется составов, отправляющихся со станции Рузаевка КБШ на станцию Нуя ГЖД. Это позволяет своевременно отправлять подвижной состав в ремонт без передислокации. Кроме того, будет исключена подача неисправных вагонов клиентам.

"Станция Нуя — крупный транспортный узел Горьковской магистрали, больше всего цемента мы грузим именно здесь. С предприятием "Мордовцемент" (входит в холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ Груп") организуем перевозку грузов в составе технических маршрутов со станции Нуя назначением на Нижний Новгород — Сортировочный, Юдино, а также Рузаевку, расположенную на Куйбышевской магистрали, без переработки в пути следования. За счет применения технологии филиал уже сократил оборот порожних местных цементовозов на 12,3 часа и высвободил вагоны для дополнительного вывоза 41,5 тыс. тонн продукции предприятия. Сейчас для обеспечения потребностей партнера в подвижном составе планируем обратиться к руководству Горьковский и Куйбышевской железных дорог с просьбой включить в план формирования станции Рузаевка двухгруппного поезда назначением на Канаш. За счет этого увеличим объем отправок еще на 90 тыс. тонн и дополнительно сократим оборот подвижного состава более, чем на сутки", — отметил директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный.

Кроме того, стороны будут осуществлять погрузку по согласованному графику, а также обеспечивать ритмичную отгрузку цистерн со станции Новоспасское КБШ в адрес Горьковской магистрали. Эти действия, по мнению руководства филиалов, позволят сократить простои вагонов под грузовыми операциями и повысят их оборот.