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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом "Виртуальная АТС". Программа доступна в Play Market и App Store. Теперь с экрана смартфона можно смотреть статистику звонков от клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы колл-центра.

Услуга "Виртуальная АТС" разработана специально для малого и среднего бизнеса исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентам, быть всегда на связи, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь.

Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое.

"Эффективная работа с клиентами — один из ключевых факторов развития бизнеса. "Виртуальная АТС" от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления "Виртуальной АТС" всегда находится с вами", — прокомментировал запуск приложения Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

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