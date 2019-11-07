Трамваи несколько дней не будут ходить по ул. Ташкентской

В Самаре временно изменятся маршруты трамваев № 22, 24, 25, 11, 12 из-за строительства трамвайного поворота в районе перекрестка Московского шоссе и ул. Ташкентской.

С 20:00 8 ноября до 4:55 11 ноября движение трамваев по ул. Ташкентской будет закрыто на участке от Барбошиной поляны до 15 микрорайона.

Трамваи временно пойдут по маршрутам:

№ 22 — от Барбошиной поляны до ул. Красноармейской;

№ 24 — от Костромского переулка до 15 микрорайона;

№ 25 — от БТЭЦ до 15 микрорайона;

№ 11 — от Барбошиной поляны до автостанции "Аврора";

№ 12 — от Барбошиной поляны до Юнгородка.