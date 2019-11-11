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Wink и Amediateka представляют эксклюзив — исторический сериал "Рим" в правильном переводе Гоблина

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая платформа впечатлений Wink и сервис Amediateka представляют новый эксклюзивный контент — масштабный исторический сериал "Рим" в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного по псевдониму "Гоблин". Первая серия сериала доступна с 8 ноября, далее два новых эпизода будут выходить каждую пятницу.

"Рим" — мощный драматический сериал, который с точностью передает легендарную эпоху Юлия Цезаря. Декорации, костюмы, римский быт — воссозданы до мельчайших подробностей. Сериал дает возможность полюбоваться великим древним городом и его жителями здесь и сейчас с платформой впечатлений Wink.

Действие сериала начинается в 52 году до нашей эры, когда Гай Юлий Цезарь завоевывает Галлию и после восьмилетней войны возвращается в Рим в ожидании триумфа. Но далеко не все рады его приезду. Сериал охватывает период в 22 года и затрагивает все важнейшие исторические события от покорения Галлии через Рубикон до победы Актавиана над Марком Антонием.

Интеллектуальным бонусом к сериалу подписчикам платформы Wink доступен детальный исторический разбор Гоблином каждой серии. Посмотреть "Рим" можно в сервисе Amediateka, подписку на который прямо сейчас можно подключить в Wink со скидкой 50% на год. Подписчикам сервиса доступно более 100 лучших сериалов планеты, таких как культовые "Игра Престолов", "Настоящий детектив", "Американская история ужасов" и "Молодой папа", а также четыре киносериальных канала.

"Рим" также могут смотреть подписчики пакета "Для ценителей", в который входит более 170 телеканалов на любой возраст, вкус и интересы от Amediateka Home of HBO, ABC Studios, PictureBox, ViP Play и Disney. В видеотеке представлены 5 000 фильмов и эпизодов сериалов разных жанров, популярные российские блокбастеры и новейшие зарубежные картины от ведущих студий мира. При подключении к пакету с мобильного устройства первые 7 дней подписка предоставляется бесплатно.

Напомним, что ранее "Ростелеком" и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков подписали договор о сотрудничестве. В настоящее время абоненты Wink могут посмотреть целую коллекцию фильмов с переводом Гоблина в специальном именном разделе. А также его авторский проект "Синий фил", посвященный разбору самых обсуждаемых фильмов, звезд и сериалов.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне — с сохранением позиции просмотра.

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