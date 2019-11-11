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На разработку проекта новой станции самарского метро потратят 30,3 млн рублей

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГКУ СО ''Управление капитального строительства'' объявило торги на разработку рабочей документации для подготовки к строительству ветки метро от станции ''Алабинская'' до станции ''Самарская'' и последующего ее благоустройства. Соответствующие документы размещены на сайте Госзакупок.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет предусмотреть перекладку сетей электроснабжения и связи, водопровода, канализации, газопровода и тепловых сетей, разработку котлована площадью 1,9 тыс. кв. м и его ограждение, устройство защитных экранов под трамвайными путями, последующее благоустройство и озеленение. Стоимость контракта оценивается в 30,3 млн рублей. На его исполнение у подрядчика будет восемь месяцев с даты заключения контракта. Выберут исполнителя в декабре текущего года.

В будущем строителям предстоит проложить чуть более 1 км путей от пересечения улиц Ново-Садовой и Полевой до Самарской площади.

Предполагаемая предельная стоимость строительства подготовительного периода станции "Самарская" с полуперегоном — 979,56 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Самарской области.

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