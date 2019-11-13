В Тольятти убирают несанкционированные свалки

Очередные аукционы по уборке несанкционированных свалок прошли в Тольятти. Но бюджетных денег хватило только на 4 места из 46, обнаруженных в ходе проведения инвентаризации свалок на территории округа, общая площадь которых составляет 76,67 га.

В связи с этим администрация города обратилась к организациям с просьбой об оказании помощи в уборке территорий. Причем сделать это надо в скорейшие сроки, ведь 2020 год объявлен Годом Тольятти.

11 ноября силами компании "ЭкоВоз" полностью ликвидирована стихийная свалка на пересечении улиц Земляничная и Малахитовая. Как и другие, она началась с брошенных строительных отходов и обрастала крупногабаритным и коммунальным мусором.

12 ноября компаниями "КуйбышевАзот" и "ЭкоВоз" была очищена территория на ул. Борковской. Всего с двух мест было вывезено 50 куб. м. отходов.