"Самарамелиоводхоз" возглавил выпускник Академии ФСБ Александр Тонконог

Временного исполняющим обязанности руководителя ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области" ("Самарамелиоводхоз") назначен Александр Тонконог, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, уже более семи лет ведомство сотрясает кадровая лихорадка. Начиная с 2012 г., когда умер возглавлявший учреждение около 10 лет Владимир Корнев, руководители управления мелиорации меняются каждый год, а то и чаще. Причем уходят они, как правило, со скандалами, нагруженные административными штрафами, а то и фигурированием в том или ином качестве в различных уголовных делах, предметом которых становятся нарушения при организации госзакупок, фальшивые дипломы о высшем образовании и т. д.

Информация о назначении Александра Тонконога появилась в системе "СПАРК-Интерфакс" 11 ноября. В Самару он прибыл уже в первых числах этого месяца.

По информации издания, деятельность нового главы "Самарамелиоводхоза" ранее не была связана с сельским хозяйством. Александр Тонконог является выпускником Академии ФСБ, в которой он продолжил после окончания свою деятельность, защитив кандидатскую диссертацию и став преподавателем основ правового регулирования экономической деятельности и финансового права. Преподает он также и в Финансовом университете при правительстве РФ.

Тонконог также успел поработать в Федеральной службе по финансовому мониторингу в должности заместителя начальника управления по противодействию финансированию терроризма. В этом качестве в 2010 г. распоряжением правительства РФ № 388-р он был награжден Почетной грамотой "за активное участие в совершенствовании системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

С весны 2012 по апрель 2019 г., Александр Тонконог жил в Краснодарском крае и возглавлял ООО "Керасоль", собственником которой является Владимир Копачев. Компания поставляет на российский рынок продукцию европейских производителей. В том числе керамическую плитку, керамогранит, ступени, мозаику, фасадные керамические панели, клинкер и другие керамические изделия.

За время работы Александра Тонконога на посту директора обороты компании, в которой работает менее сотни человек, выросли в два с лишним раза, достигнув отметки в 633,18 млн руб. по итогам 2018 года. Каждый финансовый год компания заканчивает с чистой прибылью, которая по итогам прошлого года составила 6,6 млн руб., констатирует система "СПАРК-Интерфакс".

Лишь последние несколько месяцев Александр Тонконог трудился в должности заместителя директора в структуре, аналогичной самарской, но в Подмосковье — ФГБУ "Спецмелиоводхоз".