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Губернатор рассказал, с чего начнут ремонт Вертолетной площадки

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава областной столицы Елена Лапушкина побывали на Вертолетной площадке, где мэр представила руководителю региона проекты архитекторов по обновлению Вертолетки.

Фото: Архив «ВН»

"В первую очередь приведем в порядок подъездные пути и благоустроим верхнюю площадку: отремонтируем покрытие, обновим освещение. За долгие годы это место полюбилось жителям области и туристам. Здесь празднуют свадьбы и дни рождения, приезжают гулять семьями, сюда везут гостей города, если хотят показать красоту Волги и Жигулевских гор. Важно, чтобы проект обновления площадки сохранил ее уникальность, был безопасным и отражал ваши пожелания — пожелания людей, для которых все это делается. Какой Вертолетку хотите видеть вы?", — написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, презентация проектов обновления Вертолетной площадки состоялась в конце сентября текущего года. Архитекторы представили пять пространственных концепций. Среди задумок: капсульный отель, маяк, парк полетов, панорамный выставочный павильон, закамуфлированный под вертолетную площадку буквой "H", которая будет видна из космоса. Также авторы предусмотрели создание прогулочных маршрутов разных уровней сложности, детские площадки и даже возможность создания музея.

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