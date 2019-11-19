Гипермаркет "Лента" начинает работу в ТЦ "Эль Рио"

В пятницу, 22 ноября, в самарском ТЦ "Эль Рио" по адресу Московское шоссе, 205 начнет работу гипермаркет "Лента". Об этом сообщается в паблике торгового центра в соцсети.
Работа первого арендатора "Эль Рио" будет круглосуточной.
Ранее сообщалось, что кроме "Ленты" площади в новом ТЦ арендуют Zolla, Ostin, Cropp, Sinsay, Design For Fitness, "Детский мир", а также сети быстрого питания KFC и Burger King. Кроме того, в "Эль Рио" разместится кинотеатр ZOOM Cinema.Точная дата начала работы торгового центра пока неизвестна.
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