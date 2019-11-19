В областной библиотеке презентуют сборник рассказов молодых авторов "Сестра таланта — 2019"

В СОУНБ (пр. Ленина, 14а) 30 ноября, в 13:00, презентуют сборник коротких рассказов "Сестра таланта — 2019".

В сборник вошли лучшие короткие рассказы, которые написали лауреаты конкурса короткого рассказа "Сестра таланта" для авторов от 7 до 25 лет. Рассказы лауреатов прочтут самарские актеры и сами авторы.

Вход на презентацию свободный.

Также 30 ноября, с 11:30 до 13:00, состоится литературный семинар для участников конкурса средней (12–17 лет) и старшей (18–25 лет) возрастных групп. Ведущие семинара: председатель Самарской областной организации молодых литераторов Денис Домарев и председатель Самарского отделения Союза писателей России Александр Громов.