В Октябрьске открылась современная модельная библиотека

В среду, 20 ноября, в Октябрьске на базе библиотеки им. И. А. Крылова торжественно открылась современная модельная библиотека — диалоговый центр семейного чтения "БиблДом".

В рамках национального проекта "Культура" библиотека им. И. А. Крылова МБУ "Централизованная библиотечная система" смогла получить бюджетное финансирование на модернизацию в размере 5 млн рублей.

Модернизация обновленного пространства для интеллектуального отдыха состоялась в рамках национального проекта "Культура", реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. В Самарском регионе реализация нацпроекта проходит под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова, который является председателем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению "Культура".

Библиотека кардинально преобразилась. В новом диалоговом центре "БиблДом" появилось семь функциональных пространств, комфортных для чтения, обучения, игры и, конечно, диалога. Уютно обставленные и оборудованные по последнему слову техники пространства перетекают друг друга, отвечая потребностям читателей.

По словам Анжелики Кульпановой, заведующей библиотекой-филиалом № 3 им. Крылова МБУ "Централизованная библиотечная система" г. о. Октябрьск Самарской области, в небольшом городе в "храм книги" приходят, прежде всего, чтобы поговорить, а уж потом за книгами.

Глава Октябрьска Александра Гожая сказала на торжественной церемонии: "Мы рады, что сегодня мы открываем современную библиотеку нового поколения. Благодаря участию в национальном проекте "Культура" жители нашего города смогут бывать в этом уютном, замечательно организованном пространстве, где будет интересно не только маленьким читателям, но и взрослым, и представителям самого старшего поколения. Хочется, чтобы новый диалоговый центр "БиблДом" привлекал к интеллектуальному отдыху, доступному всем семьям. Я надеюсь, что здесь мы с вами со всеми еще не раз встретимся, а у "БиблДома" появится еще больше читателей".

Пространство "Диалог с семьей" включает зону для малышей и их родителей. В модельной библиотеке нового поколения присутствует доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья: пандус, навигация, тактильные таблички и т. д. Информационно-образовательное пространство "Диалог сообществ" трансформируется в зал для творческих встреч, лекториев, просветительских мероприятий, здесь находится мини-сцена. Рабочие места, оборудованные новой компьютерной техникой, обеспечивают доступ к Национальной электронной библиотеке, Национальной электронной детской библиотеке, ЭБ "ЛитРес". В обновленном "БиблДоме" есть достаточно мест для "Диалога с книгой", "Диалога будущего", а "ДиалогПРОчтение" — это отделы абонемента для детей и взрослых. Стоит отметить, что книжный фонд пополнился литературными новинками более чем на 2000 экземпляров.

"Сегодня, действительно, праздник — открытие новой модельной библиотеки, — заметила консультант министерства культуры Самарской области Мария Пошехонова. — Сейчас у нас марафон открытий библиотек в рамках национального проекта "Культура". Библиотек, оснащенных по последнему слову техники, обладающих лучшими книгами и электронными ресурсами. Сейчас мы открываем седьмую модельную библиотеку. Я рада, что, определяясь с позиционированием "БиблДома", коллектив взял за основу в своей работе самое важное в жизни качество — умение общаться и договариваться на разных уровнях, строя диалог с семьей, книгой, с обществом. Хочется пожелать этой замечательной библиотеке и ее сотрудникам процветания и успехов".

Врио директора Самарской областной универсальной научной библиотеки Наталья Малкова отметила атмосферу и идейное наполнение диалогового центра: "Необычайно творческая и теплая концепция у этого "БиблДома" –приобщение к семейному чтению и интеллектуальному отдыху через диалог. Это замечательная форма познания. Хочется отметить креативные, интересные находки и детали, которые делают это пространство не просто помещением с книгами, а великолепным центром для творческого взаимодействия и личностного развития. Именно в этом смысл национального проекта "Культура", а также материальных вложений нашего государства и муниципальных образований".

Действительно, впечатляют метафорические часы "Время читать", где роль циферблата играют обложки самых интересных книг. Незабываема инсталляция детских рисунков — самые маленькие читатели рисовали портрет И. А. Крылова, имя которого носит библиотека. Конечно же, не на всех рисунках баснописец получился узнаваемым, поэтому организаторы дали инсталляции название: "Здесь нарисован Иван Андреевич Крылов". А самым активным волонтерам, которые помогали готовить любимую библиотеку к этому торжественному дню, вручили фирменные шоколадки "Басни Крылова". Столь теплое отношение к себе не могли не оценить читатели: на день рождения диалогового центра жители города дарили прекрасно изданные книги из личных коллекций, сладости и поделки, выполненные своими руками.

Всего в России переоснастят 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту. В 2019 году Самарская область направила для участия в конкурсе десять заявок, девять из которых было одобрено. Всего библиотеки Самарской губернии получили 55 миллионов рублей.