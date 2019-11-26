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Малый бизнес Экономическая политика

В Самарской области для малого бизнеса сделают упрощенный налоговый режим

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Налоговый режим для самозанятых граждан, который зарекомендовал себя в четырех экспериментальных регионах, с 1 января 2020 года распространят еще на 19 регионов-доноров, в состав которых входят города с населением более миллиона человек. В списке этих регионов - и Самарская область. Госдума уже приняла законопроект в первом чтении.

Фото: samregion.ru

Напомним, с начала 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в тестовом режиме действует налог на профессиональный доход для нянь, репетиторов и других категорий самозанятых. Этот особый режим, введенный в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", примечателен упрощенным порядком регистрации без необходимости посещения налогового органа. Кроме того, самозанятые освобождаются от использования контрольно-кассовой техники, не сдают какую-либо отчетность госорганам. И сами ставки очень комфортны. Самозанятые граждане с условием работы без наемных сотрудников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - при работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

- Это важная, необходимая и, главное, удобная государственная поддержка, которая должна привести к значительному росту предпринимательской активности в регионе и в целом по стране, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - С 2020 года у вольных предпринимателей Самарской области появится возможность не переживать о том, что карту заблокирует банк, или о даче неприятных разъяснений в налоговой. Понадобится просто скачать приложение, зарегистрироваться в программе и платить всего четыре процента с поступивших от физлиц денег, без бумажных отчетов и дополнительных отчислений.

Кроме того, эта мера позволит вывести из "тени" большой пласт тех, кто работает без оформления всей необходимой документации. Ведь чаще всего по "серым" схемам без регистрации в налоговых органах работают именно самозанятые: торговые организации, салоны красоты, парикмахерские, организации общественного питания, автосервисы, а также те, кто предоставляет индивидуальные услуги: репетиторы, таксисты, риелторы и т.д.

Стоит отметить, что в Самарской области в этом вопросе отмечается позитивный тренд: растет численность занятых в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). По данным единого реестра CМСП, в 2019 году этот показатель в регионе уже достиг 450 тысяч. Более того, область является лидером по этому показателю среди всех регионов Приволжского федерального округа. В том числе это стало возможно благодаря слаженной работе минэкономразвития и инвестиций региона и курируемых учреждений. Специально для работы с инвесторами в области создано Агентство по привлечению инвестиций, которое работает с бизнесом в режиме "одного окна".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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