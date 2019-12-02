В Самаре вышел литературный сборник по итогам конкурса "Сестра таланта-2019"

В Самарской областной научной библиотеке 30 ноября презентовали сборник по итогам конкурса короткого рассказа лауреатов межрегионального конкурса "Сестра таланта -2019".

В рамках презентации прошел литературный семинар для участников конкурса от председателя областной организации молодых литераторов Дениса Домарева и председателя областной писательской организации Александра Громова.

В этот же вечер состоялась читка некоторых рассказов из сборника актерами театра "Город". Авторское прочтение гости вечера услышали от 10-летней Варвары Ситник. В 2019 г. она была в очередной раз отмечена в конкурсе в младшей возрастной категории.

Сборник "Сестра таланта" за 2019 г. можно будет найти в библиотеках муниципальных образований Самарской области или спросить у лауреатов и призеров конкурса.

Конкурс "Сестра таланта" в 2020 г. стартует сразу после новогодних праздников. Прием заявок открывается 9 января. Все подробности и положение о конкурсе можно найти на официальной странице.