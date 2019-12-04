Областная детская библиотека проведет телемост с Австралией в рамках конкурса "Живая классика"

В Самарской областной детской библиотеке (ул. Невская, 8) 8 декабря, в 11:00, организуют телемост между участниками "Живой классики" Самарской области и австралийского города Перт. Тема телемоста: "Уроки мотивации. Или как заинтересовать подростка чтением?"

"Живая классика" — международный ежегодный конкурс юных чтецов по декламации прозы на русском языке, который проходит среди школьников в регионах России и за рубежом. До конца декабря пройдет более 10 телемостов из России с Францией, Австралией, Марокко, Эстонией, Южной Кореей и других стран, связанных с проектом.

Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения РФ и с 2019 г. включен в список конкурсов, рекомендованных министерством. Уже третий год конкурс реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.