6 и 7 декабря в Самаре пройдет Международный литературный фестиваль "Рильке. Мелодия вещей" (16+).
Фестиваль организован в рамках перекрестного Года литературы и театра Австрии и России. Он пройдет на двух площадках: в Библиотеке № 8 и Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской.
Программа в Центральной городской библиотеке:
6 декабря
- в 13:00 откроет фестиваль директор Самарской муниципальной библиотечно-информационной системы Татьяна Гаврилина;
- в 13:30 Николай Рымарь, доктор филологических наук, профессор Самарского университета прочтет лекцию "Поэзия как попытка быть";
- в 16:00 пройдет экскурсия по выставке "Райнер Мария Рильке. Тысяча и один сон";
- в 16:30 — презентация перевода филолога и переводчика Алексея Прокопьева (Москва) "Книга Часов";
- в 16:50 Алексей Прокопьев выступит с чтением перевода "Реквием по Вольфу графу Калькройту";
- в 17:00 начнется концерт камерной музыки начала ХХ века "Европейская музыка на переломе эпох" в исполнении лауреатов международных конкурсов Анны Лазанчиной и Марии Минайленко.
7 декабря
- в 13:00 пройдет круглый стол "На границах и гранях культуры. Австро-Венгрия как культурный миф и культурный коктейль", на котором выступят Алексей Прокопьев и главный библиотекарь ЦГБ им. Н. К. Крупской Александра Шайдрова;
- в 15:00 филолог Леонид Немцев представит фильм Une voix, presque mienne / Rilke en Valais "Голос, почти мой…" — о пребывании Рильке в Вале (Фонд Рильке, Швейцария, 2016 г.);
- в 16:00 Анна Синицкая А.В. ведущий библиограф ЦГБ им. Н. К. Крупской, выступит с презентацией на тему: "Лаборатория понимания и перевода";
- в 17:00 заведующий ЦГБ имени Н. К. Крупской Валентина Чуваева представит театральную зарисовку "Записки Мальте Лауридса Бриге".
Программа в библиотеке № 8
6 декабря
- в 16:15 фестиваль откроет театральная миниатюра "неОДИНОЧЕСТВО… НЕвстреча… Диалог поэтических миров Райнера Рильке и Марины Цветаевой";
- в 18:00 Александр Марков, доктор филологических наук, кандидат философских наук Российского Гуманитарного государственного университета прочитает антилекцию "Настройка лиры: как возможен Рильке в XXI веке";
- в 19:30 — чтение стихотворений Райнера Рильке в жанре рэп.
7 декабря
- в 16:00 Вера Сибирцева, сотрудник научно-исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Австрийской библиотеки, проведет практикум "Lyriksalat", где каждый сможет собрать авторский текст;
- в 16:40 — просмотр отрывков фильма "Голос, почти мой…" — о пребывании Райнера Рильке в Вале;
- в 17:15 пройдет перформанс "Поэзия в сердце модернизма";
- в 17:40 искусство модернизма в танце покажет перформанс "Модернизм и пластика";
- в 18:00 пройдет экскурсия по выставке "неОдиночество… НеВстреча…";
- в 18:30 — читка пьесы Райнера Рильке "Белая княгиня".
Вход на все события свободный.