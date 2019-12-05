6 и 7 декабря в Самаре пройдет Международный литературный фестиваль "Рильке. Мелодия вещей" (16+).

Фестиваль организован в рамках перекрестного Года литературы и театра Австрии и России. Он пройдет на двух площадках: в Библиотеке № 8 и Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской.

Программа в Центральной городской библиотеке:

6 декабря

в 13:00 откроет фестиваль директор Самарской муниципальной библиотечно-информационной системы Татьяна Гаврилина;

в 13:30 Николай Рымарь, доктор филологических наук, профессор Самарского университета прочтет лекцию "Поэзия как попытка быть";

в 16:00 пройдет экскурсия по выставке "Райнер Мария Рильке. Тысяча и один сон";

в 16:30 — презентация перевода филолога и переводчика Алексея Прокопьева (Москва) "Книга Часов";

в 16:50 Алексей Прокопьев выступит с чтением перевода "Реквием по Вольфу графу Калькройту";

в 17:00 начнется концерт камерной музыки начала ХХ века "Европейская музыка на переломе эпох" в исполнении лауреатов международных конкурсов Анны Лазанчиной и Марии Минайленко.

7 декабря

в 13:00 пройдет круглый стол "На границах и гранях культуры. Австро-Венгрия как культурный миф и культурный коктейль", на котором выступят Алексей Прокопьев и главный библиотекарь ЦГБ им. Н. К. Крупской Александра Шайдрова;

в 15:00 филолог Леонид Немцев представит фильм Une voix, presque mienne / Rilke en Valais "Голос, почти мой…" — о пребывании Рильке в Вале (Фонд Рильке, Швейцария, 2016 г.);

в 16:00 Анна Синицкая А.В. ведущий библиограф ЦГБ им. Н. К. Крупской, выступит с презентацией на тему: "Лаборатория понимания и перевода";

в 17:00 заведующий ЦГБ имени Н. К. Крупской Валентина Чуваева представит театральную зарисовку "Записки Мальте Лауридса Бриге".

Программа в библиотеке № 8

6 декабря

в 16:15 фестиваль откроет театральная миниатюра "неОДИНОЧЕСТВО… НЕвстреча… Диалог поэтических миров Райнера Рильке и Марины Цветаевой";

в 18:00 Александр Марков, доктор филологических наук, кандидат философских наук Российского Гуманитарного государственного университета прочитает антилекцию "Настройка лиры: как возможен Рильке в XXI веке";

в 19:30 — чтение стихотворений Райнера Рильке в жанре рэп.

7 декабря