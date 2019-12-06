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Общество

Самарский зоопарк отметит "Международный день обезьян"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146) 13 декабря в 13:00 отметят "Международный день обезьян".

Фото: Самарский зоопарк

Посетителей познакомят с обитателями зоопарка: кошачьим лемуром Рокки, бурым капуцином Джеком, зеленой мартышкой Мартыном, эдиповым тамарином Фениксом, лапундером Джоном, гамадрилом Бруно, маками Семеном и Степаном и самой маленькой обезьянкой - обыкновенной игрункой Бусинкой. Все они дружелюбны и всегда рады пообщаться с гостями зоопарка.

Участники мероприятия смогут сами приготовить для питомцев праздничное угощение из фруктов, а сотрудники зоопарка проведут показательное кормление.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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