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Общество

В Самарской области ожидается похолодание

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В середине недели с прохождением атмосферного фронта в Самарской области пройдут небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега. Ветер усилится и изменит направление на северо-западное, давление будет расти. К концу недели установится малооблачная погода со слабым ветром, температура понизится на 8-10º. На дорогах местами сохранится гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

Днем 11 декабря облачно. На севере области местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман, гололед. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +2...-3°C. Местами гололедица .
В четверг, 12 декабря, ночью небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде снега.
Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -2...-7°C. Местами гололедица. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -2...-7°C.
Местами гололедица.
В пятницу, 13 декабря, ночью без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -8...-13°C. Местами гололедица. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -5...-10°C. Местами гололедица.

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