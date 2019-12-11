В Самарской области ожидается похолодание

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В середине недели с прохождением атмосферного фронта в Самарской области пройдут небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега. Ветер усилится и изменит направление на северо-западное, давление будет расти. К концу недели установится малооблачная погода со слабым ветром, температура понизится на 8-10º. На дорогах местами сохранится гололедица, сообщает Приволжское УГМС.