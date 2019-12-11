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Литература Культура

Областная библиотека оцифровала уникальные материалы времен ВОВ

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СОУНБ оцифровала уникальные книги, плакаты, театральные афиши и газеты времен ВОВ.

Коллекция "Годы, опаленные войной (1941-1945)"/"Издано в Куйбышеве.1941-1945", размещенная на сайте библиотеки, пополнилась уникальными электронными экспонатами. Оцифровали большинство городских и районных газет из фондов СОУНБ, которые выходили на территории области с 1941 по 1945 годы, а также 59 книг, 255 плакатов и афиш.

Проект библиотеки "Формирование электронной коллекции "Издано в Куйбышеве. 1941-1945" недавно победил в конкурсе Российского военно-исторического общества в номинации "Деятельность по созданию видео- и цифрового контента".

В 2020 г. оцифрованные подшивки газет будут продублированы в коллекции "Периодическая печать"/ "Официальные газеты Самарской области". Кроме того, все материалы проекта появятся на двух федеральных порталах: Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.

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