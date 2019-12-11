В Суходольском ДК открывают кинотеатр "Нефтяник"

В четверг, 12 декабря, в 15:00 в Суходольском Доме культуры откроется кинотеатр "Нефтяник" (Самарская область, Сергиевский район, с. Суходол, ул. Мира, 12) в рамках нацпроекта "Культура".

Зрительный зал ДК переоборудовали в кинозал на 70 мест. В кинотеатре будут не только развлекать людей - там будут проходить культурно-просветительские мероприятия с показом патриотических и исторических фильмов.

Пять дней в неделю зрительный зал Дома культуры будет работать как кинотеатр и два дня - как культурно-досуговое учреждение, сохраняя условия для занятий творческих коллективов. По условиям соглашения с Фондом кино, предпочтение будет отдаваться российским фильмам.