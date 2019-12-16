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Малый бизнес Экономическая политика

В Самаре стартует форум "Мой бизнес 63"

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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17-18 декабря 2019 года в самарском отеле Lotte пройдет форум "Мой бизнес 63", который соберет на одной площадке около тысячи предпринимателей, представителей инфраструктуры и органов власти Самарской области.

Форум пройдет при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

В первый день форума состоится пленарная сессия с участием главы регионального минэкономразвития Дмитрия Богданова, амбассадоров национального проекта в Самарской области и ключевых спикеров. Участники подведут итоги реализации нацпроекта в 2019 году, а также отметят и наградят победителей конкурсов "Молодой предприниматель России 2019", "Экспортер года", "Мама-предприниматель", конкурса школьных бизнес-идей, а также самых активных слушателей обучающей программы "PROбизнес".

В течение 2-х дней на нескольких площадках форума пройдут выступления 10-ти спикеров, среди которых: эксперт в области личной эффективности и деловой коммуникации Алина Тер-Акопова, бизнес-тренер по активным продажам Владимир Якуба, бизнес-консультант по партизанскому маркетингу и "маркетингу здравого смысла" Александр Левитас, бизнес-эксперт и основатель нескольких проектов Сергей Брыков.

Форум станет площадкой для активного нетворкинга и прямого общения по вопросам государственной поддержки бизнеса. Во время форума будет работать мобильный центр "Мой бизнес", где каждый желающий сможет получить консультации в режиме "единого окна", узнать о возможностях, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки бизнеса.

"Это мероприятие с крутыми спикерами для тех, кто строит собственный бизнес. Возможность завязать деловые контакты, узнать о спектре доступных мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, а главное — поверить в свои силы и добиться успеха. Регистрируйтесь!", — призвал предпринимателей председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация проходит на едином сайте государственной поддержки бизнеса Mybiz63.ru.

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