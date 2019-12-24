Самарская областная универсальная научная библиотека выставила в свободный онлайн-доступ редкие книги

В 2019 году в рамках Национального проекта "Культура", реализуемого по поручению Президента России В. В. Путина, сотрудники Самарской областной универсальной научной библиотеки подобрали и оцифровали сто уникальных рукописей и печатных книг, которые хранятся в фонде библиотеки. Национальный проект в Самарской области проводится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура".

Самарская научная библиотека — единственная в Самарской области обладает ценным книжным фондом, в состав которого входят собрания рукописных и печатных книг начиная с XV века.Благодаря работе по выявлению, изучению, описанию и оцифровке книжных памятников, которые по праву относятся к объектам культурного наследия России, многие библиографические редкости, обладающие выдающейся духовной, исторической и материальной ценностью теперь доступны широкому кругу читателей в электронном виде. В фондах СОУНБ на сегодняшний день выявлено 3000 книжных памятников, которые вносятся в Общероссийский свод книжных памятников.Среди ста оцифрованных в этом году редких книг и документов присутствуют рукописи XVIII–XIX вв., прижизненные издания Н. М. Карамзина, первые публикации русских летописей, первые публикации российских историков и географов. Познакомиться с уникальными книжными памятниками можно на официальном сайте библиотеки libsmr.ru.

Отбор всех материалов проходил в соответствии с основными направлениями развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011–2020 гг.

В этом же году в СОУНБ были оцифрованы книги, плакаты, театральные афиши и газеты времен Великой Отечественной войны. Теперь коллекция "Годы, опаленные войной (1941–1945)"/"Издано в Куйбышеве.1941–1945" размещена на сайте Самарской областной универсальной научной библиотеки (Самара, пр. Ленина, 14а, libsmr.ru. Оцифровано большинство городских и районных газет из фондов СОУНБ, которые выходили на территории нашей области с 1941 по 1945 год, а также 59 книг, 255 плакатов и афиш, увидевших свет в этот период.

На данный момент в СОУНБ в оцифрованном виде есть коллекции: "Аграрное развитие Самарского края", "Антология Самарского краеведения", " Библиотека А. А. Бобринского", "Библиотека К. К. Грота", "Выдающиеся самарцы", "Библиотека П. К. Симони", "Годы, опаленные войной "1941-1945)", "Голод в Поволжье", "Книжные памятники Самарской области", "Древние вехи Самарского края", "Коллекция рукописей", "Здравоохранение в крае", "Коран Османа", "Календари знаменательных дат", "Кинохроника", "Литературная Самара", "Образование и просвещение в крае", "От Александровской публичной до Самарской универсальной научной", "Природа. Природные ресурсы Самарского края", " Самарское городское хозяйство. Благоустройство", "Самара коммерческая", "Самара театральная", "Самарская губерния в годы Первой мировой войны, революций и Гражданской войны (1914-1921)", "Самарская губерния в начале пути (1851-1905)", "Самарская губерния в период первой российской революции (1905-1907)", "Самарская научная школа", "Самарский край в период формирования советской экономики (1921-1941)", "Уезды Самарской губернии".