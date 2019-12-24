Грузооборот Самарского филиала ПГК вырос на 20%

Самарский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 11 месяцев 2019 года обеспечил перевозку более 8 млн тонн грузов, что на 22% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот вырос на 20%, до 10,6 млрд т-км.

"Благодаря развитию сотрудничества филиала с химическим предприятием "КуйбышевАзот" и привлечению нового клиента — завода "Менделеевсказот" — в сегменте химических и минеральных удобрений зафиксирован рост погрузки в 2,4 раза, до 435 тыс. тонн. Помимо этого, на 29%, до 5,4 млн тонн, увеличился объем перевозки нефти и нефтепродуктов в вагонах ПГК", — отметил директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

Положительную динамику также продемонстрировали такие виды грузов, как химикаты и сода, строительные материалы. Объем перевозок первой номенклатуры вырос на 43%, до 216 тыс. тонн, второй — на 31%, до 335 тыс. тонн.

В структуре общего грузопотока 75% заняли внутрироссийские отправки. В январе–ноябре 2019 г. их объем составил 6 млн тонн, что на 22% выше уровня 2018 года. Самыми популярными направлениями стали регионы Урала, Юго-Восточной Сибири и Северного Кавказа.

Поток экспорта увеличился на четверть, до 2 млн тонн. Грузы следовали в Казахстан, Грузию, Латвию, Беларусь и Узбекистан. Значительная часть отправлялась через порты Северного Кавказа и Северо-Запада.