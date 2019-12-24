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Образование Общество

Возле "Самара Арены" планируют построить межвузовский студгородок

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории возле стадиона "Самара Арена" может разместиться межвузовский многофункциональный студенческий городок. Такое решение было озвучено в ходе совместного заседания президиума Совета ректоров вузов Самарской области и общественной комиссии по науке при комитете по образованию и науке Самарской Губернской Думы.

Проект студенческого городка включает в себя не только общежития, но и лаборатории, учебные корпуса, библиотеки, спортивные площадки, кинотеатры и кафе. Финансирование будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства.

"Создание межвузовского многофункционального студенческого городка — это задача не на один год, но первые шаги нужно начинать делать. Иначе придет время, когда будет затруднительно приглашать к нам на обучение иностранных студентов, да и российских студентов тоже. Мы потеряем мотивацию — почему надо у нас учиться? Я уверен, что создание такого интеллектуального городка будет двигать развитие всей области вперед", — подчеркнул председатель Губдумы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников.

Вариант размещение межвузовского многофункционального студенческого городка пока обсуждается, один из вариантов — территория около "Самара Арены". В ближайшие дни проект будет представлен на обсуждение губернатору Дмитрию Азарову.

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