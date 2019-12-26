Жильцов новостроек обяжут платить за капремонт уже со второго года

Самарская губернская дума поддержала инициативу регионального министерства энергетики и ЖКХ о снижении льготного периода по взносам в Фонд капремонта для новостроек с пяти до одного года. Об этом сообщается на сайте областного парламента.
Напомним, впервые такая инициатива была озвучена на заседании регионального кабмина 14 августа. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что такая мера необходима из-за "распространенной практики строительства домов невысокой этажности (не более пяти этажей) с относительно небольшим количеством квартир". В таких домах пятилетняя отсрочка начала оплаты взносов на капитальный ремонт не позволит своевременно собрать необходимый объем средств, считают в ведомстве.