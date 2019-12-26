Жильцов новостроек обяжут платить за капремонт уже со второго года

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Самарская губернская дума поддержала инициативу регионального министерства энергетики и ЖКХ о снижении льготного периода по взносам в Фонд капремонта для новостроек с пяти до одного года. Об этом сообщается на сайте областного парламента.