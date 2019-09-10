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ЖКХ и благоустройство Общество

Сокращение льготного периода по капремонту для новостроек рассмотрит губдума

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Инициатива о снижении льготного периода по взносам в Фонд капремонта для новостроек с пяти до одного года поступила в Самарскую губернскую думу.

Фото: mil.ru

В пояснительной записке к законопроекту за подписью министра энергетики и ЖКХ Сергея Маркова указывается, что такая мера необходима из-за "распространенной практикой строительства домов невысокой этажности (не более 5 этажей) с относительно небольшим количеством квартир". В таких домах пятилетняя отсрочка начала оплаты взносов на капитальный ремонт не позволит своевременно собрать необходимый объем средств, считают в ведомстве.

"Также необходимо принимать во внимание имеющиеся случаи вводы в эксплуатацию многоквартирных домов с недостатками и недоделками, которые собственники помещений вынуждены устранять за свой счет", - отмечают в министерстве.

Напомним, впервые такая инициатива была озвучена на заседании регионального кабмина 14 августа.

В бюджете фонда капремонта к концу 2019 г. будет не хватать 4,4 млрд рублей В бюджете фонда капремонта к концу 2019 г. будет не хватать 4,4 млрд рублей
Самарский фонд капремонта столкнулся с проблемой растущей дыры в своем балансе. К концу 2019 г. она достигнет 4,4 млрд руб. и продолжит увеличиваться, пишет "Самарское обозрение".

Тогда Сергей Марков сообщал, что такая мера позволит уже в текущем году получить дополнительно порядка 45 млн руб. и дополнительно отремонтировать 10 многоквартирных домов, а в 2020 г. - 180 млн руб. и 62 дома, соответственно.

Также напомним, что в регионе активно обсуждается проблема дефицита бюджета Фонда капремонта. По прогнозам на конец 2019 г. он достигнет 4,4 млрд рублей. В августе попечительский совет фонда обратился в правительство области с просьбой увеличить минимальный размер взносов за капремонт с 5,67 до 7,51 руб. за 1 кв. м.

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