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ЖКХ и благоустройство Общество

Фонд капремонта попросил увеличить тариф

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 ноября 2019 г. в Самарской области минимальный размер взносов за капремонт может вырасти с 5,67 до 7,51 руб. за кв. м. Об этом на своей странице в Facebook сообщил зампредседателя губернской думы Александр Степанов.

В телефонной беседе с корреспондентом Волга Ньюс он пояснил, что такие цифры содержатся в обращении попечительского совета Фонда капремонта в правительство региона. Обращение было принято по итогам заседания совета, прошедшего 13 августа, где была озвучена информация о том, что на конец 2019 г. дефицит средств в ФКР достигнет 4,4 млрд рублей.

В бюджете фонда капремонта к концу 2019 г. будет не хватать 4,4 млрд рублей В бюджете фонда капремонта к концу 2019 г. будет не хватать 4,4 млрд рублей
Самарский фонд капремонта столкнулся с проблемой растущей дыры в своем балансе. К концу 2019 г. она достигнет 4,4 млрд руб. и продолжит увеличиваться, пишет "Самарское обозрение".

"Учитывая состав попечительского совета, фактически это согласование у себя самих", — отметил депутат и напомнил, что тарифы регулируются постановлением правительства и не выносятся на голосование в губдуме.

Напомним, сейчас собственники жилья в многоэтажках платят 6,52 руб. за кв. м, в домах с этажностью ниже пяти - 5,67 рублей.

Резкое повышение тарифа обсуждалось в начале прошлого года и кончилось вынесением выговора Сергею Крайневу, возглавлявшему тогда министерство энергетики и ЖКХ.

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