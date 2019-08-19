В бюджете фонда капремонта к концу 2019 г. будет не хватать 4,4 млрд рублей

Самарский фонд капремонта столкнулся с проблемой растущей дыры в своем балансе. К концу 2019 г. она достигнет 4,4 млрд руб. и продолжит увеличиваться, пишет "Самарское обозрение".

13 августа впервые за три года на свое заседание собрался попечительский совет НО Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" (ФКР). Прозвучавшая на нем информация показала, что дела у регоператора идут из рук вон плохо. Если ничего не предпринимать, то, по словам члена совета, вице-спикера губдумы Александра Степанова, на конец 2019 г. дефицит средств в ФКР достигнет 4,4 млрд рублей, что значительно меньше накопившихся по взносам в фонд долгов населения (более 1,7 млрд рублей).

При том, что, по словам другого члена совета, руководителя регионального центра "ЖКХ-Контроль" Виктора Часовских, незадолго до заседания совета цифра "разбаланса" была заметно меньше — порядка 3,5 млрд рублей.

Почему растет такая дыра, тем более что в последние два-три года фонд весьма успешно работал с должниками, добившись более чем 100% ежегодного сбора взносов с населения. Ответ на этот вопрос как в самом фонде, так и в министерстве энергетики и ЖКХ, которое курирует работу фонда, изданию получить не удалось.

По словам Виктора Часовских, проблема роста задолженности фонда обозначила себя год назад. Логично предположить, что свое начало она берет в подготовке региона к приему игр ЧМ-2018. К чемпионату требовалось отремонтировать огромное количество фасадов зданий, и для оплаты этих работ ФКР взял несколько коммерческих кредитов на срок от 1 до 3 лет на сумму, превышающую 1 млрд рублей.

Судя по всему, этих денег все равно не хватило, и на данный момент одной из наиболее серьезных проблем фонда остается задолженность перед подрядчиками. "Я считаю, что прежнее руководство министерства и фонда вело нерациональную политику по расходованию средств жителей. Конечно, затраты шли в том числе и на мундиаль, приведение в порядок домов вдоль туристических маршрутов. Я тогда выступал с требованием признать это нецелевыми расходами", — говорит зампред комитета по ЖКХ Самарской губдумы Михаил Маряхин.

Федеральные эксперты отмечают, что рост задолженности — проблема многих региональных операторов капремонта, и она проистекает из размера взносов, не соответствующих реальным масштабам работ. Об этом говорит, в частности, заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ-Контроль" Сергей Сохранов. Эксперт полагает, что тариф на уровне 5-7 рублей за 1 кв. м — "нереально низкий".

"В Москве, когда первоначально устанавливали тариф лет пять назад, его определили на уровне 15 рублей за квадратный метр. На тот момент это был самый высокий тариф, при том что фактическая цена превышала 20 рублей", — говорит Сергей Сохранов. Другая причина — слишком большой объем обязательств регоператоров, не соответствующий их финансовым резервам. В любом случае ситуация в Самарской области не уникальна, резюмировал эксперт: "Большинство фондов кап-ремонта не исполняют объемы программ запланированного ремонта. Связано это в значительной степени с недостаточностью взносов, то есть низкими тарифами, низкой собираемостью или слабой претензионной работой с неплательщиками".

Самой непопулярной мерой, безусловно, будет повышение взносов, но именно к ней, похоже, все и идет. По словам Александра Степанова, именно такой сценарий обсуждался на заседании попечительского совета в версии повысить "всего на 21%" + 4% для компенсации ежегодной инфляции — и результатом стало поручение "проработать вопрос". Не исключено, что в итоге так и произойдет, тем более что полтора года назад подобное решение — с ростом тарифа сразу на 30% — уже прорабатывалось и даже было заброшено на официальные ресурсы областного правительства для антикоррупционной экспертизы.

Тогда эта информация вызывала бурю протестов, и проект документа тут же отозвали. Теперь же он может обрести новую жизнь.

Другой вариант — выделить недостающие средства из казны. "Дефицит должен быть ликвидирован за счет средств регионального бюджета, — убежден Михаил Маряхин. — Я категорически против повышения тарифа. Мы же прекрасно понимаем, что неэффективные решения раньше принимались руководством области и фонда капремонта. Но разобраться с их последствиями придется новым руководителям, без ущерба для жителей. Программу нужно пересмотреть, чтобы задолженность в будущем не увеличивалась".

Однако он сомневается, что недостающие миллиарды можно легко изыскать в областной казне: "4 млрд область вряд ли выделит, но частичное финансирование — вполне возможно. Чтобы можно было за два-три-четыре года кассовый разрыв восполнить".

Пока же следствием растущей задолженности фонда стали проблемы в выполнении программы капремонта, связанные еще и с тем, что регоператору стало сложнее находить подрядчиков. Устав ждать оплаты за выполненные работы, исполнители просто перестали выходить на торги. "Сейчас наблюдается ситуация, когда подрядные организации уходят в Саратов, Оренбург и там начинают выполнять работы по капитальному ремонту, потому там они получают деньги по каждому этапу капитального ремонта", — сообщил изданию Виктор Часовских. Если так будет продолжаться и дальше, то программа работ может быть сорвана капитально.