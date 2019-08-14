Собственникам квартир в новостройках сократят льготный период по капремонту

Правительство Самарской области намерено сократить льготный период по уплате взносов за капремонт для владельцев квартир в новостройках. Инициатива была озвучена на заседании кабмина в среду, 14 августа.

Сейчас собственники квартир в новостройках освобождены от уплаты взносов на первые пять лет после включении дома в программу капремонта — по факту после сдачи в эксплуатацию.

Правительство региона же разработало проект поправок в законодательство, снижающий этот срок до одного года.

Министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Марков сообщил, что такая мера позволит уже в текущем году получить дополнительно порядка 45 млн руб. и дополнительно отремонтировать 10 многоквартирных домов, а в 2020 г. — 180 млн руб. и 62 дома, соответственно.

Проект будет вынесен на голосование в губернской думе.