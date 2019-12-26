В "Горький Центре" 28 декабря пройдет арт-елка "Последнее слово десятилетия"

В Самаре 28 декабря, в 19:00, на площадке "Горький Центр" состоится арт-елка "Последнее слово десятилетия" (16+).

В "Горький Центре" ждут каждого гостя со значимыми для него словом или фразой 2010-х годов. Это может быть что угодно — от личного до обстановки в мире. С помощью этих слов составят летопись прошлого и прогноз на будущее. В этом помогут поисковая строка, спам и маркер.

В этот же день "Горький Центр" презентует продолжение своего проекта "Кухня" о средствах производства художественного результата — "Кухня 2.0: поэзия любыми средствами".

Программа:

19:00-23:00 — функционирование площадки.

19:00-21:30 — свободный микрофон "Последнее слово десятилетия". Каждую сказанную в прошлое фразу сопроводит дребедень — уникальный музыкальный инструмент художественного объединения "НУМЫЖЫ".

19:00-21:30 — авторский мастер-класс "Сферическая поэзия" участницы объединения "Муха" Галины Зыбановой. Методика основывается на особом построении текста, в котором сферическая форма служит средством складывания слов в поэзию. Каждый напишет текст о себе.

19:30-20:00 — презентация проекта "Кухня 2.0. Поэзия любыми средствами" и кураторская экскурсия от Никиты Кузнецова, научного сотрудника "Горький Центра".

20:00-21:30 — работа с интерактивными зонами:

· "Фларф-поэзия" — через поисковый запрос задают актуальные для вопросы 2010-х годов, которые станут продолжением каждого принесенного с собой слова десятилетия.

· "Спам-поэзия" покажет, как можно иначе смотреть на бесконечное количество интернет-мусора. Кто знает, может в нем попадется то, с чем хочется проститься?

· В зоне "Блэкаут" познакомят с техникой вычеркивания для написания поэтического текста. Черным маркером нужно будет стереть все лишнее.

· "Дорвеи" — нужно дополнить свою фразу уходящего десятилетия ключевыми словами. Алгоритм случайности поможет составить из этого его историю.

Другие зоны выставки:

· Зона "3D-поэзия". О том, как ее читать, имеет ли поэзия вес и как меняется текст через разные медиумы.

· Зона "Видеопоэзия" познакомит посетителей с до сих пор нерешенным вопросом: что считать видеопоэзией — читку на камеру или монтаж.

· Зона "Гипертекст" познакомит с вариантами раскрытия темы стихотворения через ресурсы глобальной сети.

· Исповедальня — особая площадка для уединения и беседы о насущном с голосовым помощником Алисой. Как работают с этим современные поэты?

21:30 — Юрий Бабединов с проектом "Разговор с машиной", чтобы наладить связь прошлого и предстоящего, соберет все получившиеся тексты и фразы о прошедшем десятилетии и создаст из них общее послание в будущее.

"Разговор с машиной" — это курируемый живым поэтом перевод всевозможных текстов через дорогу языка по траектории туда-обратно с помощью специализированных нейросетей (Google Переводчик, Яндекс.Переводчик). Это постинформационная рефлексия с роботом в качестве соавтора и идейного вдохновителя.

22:00 — подведение итогов площадки за год.

22:20 — машина зачитает получившееся послание в 2020-е, а вместе с ним — выступит оркестр "НУМЫЖЫ".

Стоимость: 150 рублей.