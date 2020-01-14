На трассе под Самарой пожилой водитель легковушки сбил двух нетрезвых пешеходов

В понедельник, 13 января, в 23:30 на 6 км трассы "Урал-Муханово" — с. Шилан" произошло ДТП, в котором пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 65-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил двух мужчин-пешеходов в возрасте 43 и 48 лет, которые находились на проезжей части без цели ее перехода в состоянии алкогольного опьянения, без светоотражающих элементов на одежде, в темное время суток, в условии ограниченной видимости — снегопада.

В результате ДТП каждый из пешеходов получил перелом ноги. Им оказывалась медицинская помощь. Один из них госпитализирован, а второй отпущен домой на амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают пешеходов не забывать о необходимости иметь светоотражающие элементы на одежде при выходе на автомобильные трассы в темное время суток.