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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В новогодние праздники самарские клиенты "Ростелекома" смотрели детские фильмы, триллеры и мелодрамы

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новогодние каникулы самарские абоненты "Ростелекома" сделали 15 тысяч заказов в "Видеопрокате" "Интерактивного ТВ Wink".

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Наибольшей популярностью у зрителей пользовались триллер "Джокер" и мелодрама "Выпьем за любовь". В лидерах просмотров оказались биография "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", фантастика "Перспектива" и драма "Однажды в Голливуде".

Юные зрители выбирали анимационные сериалы "Три кота", "Щенячий патруль" и кинокартину "Малифисента: владычица тьмы".

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала "Ростелекома" − директор по работе с массовым сегментом:

"Наибольшее количество просмотров — почти две тысячи — пришлось на 5 января. Это время, когда новогодние торжества уже завершились и семьи собираются у телевизоров. Повышенный интерес вызывают у зрителей кинопремьеры, которые можно заказать практически сразу после выхода в кинотеатрах и задолго до трансляции на телевизионных каналах".

Любимый фильм можно приобрести в постоянное пользование либо взять в аренду на 48 часов. При помощи функции "Управление просмотром" кино можно ставить на паузу и пересматривать полюбившиеся моменты.

Подробную информацию об "Интерактивном ТВ" можно получить в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома", по бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте https://samara.rt.ru/hometv/.

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