Дмитрий Азаров выступил против отстрела диких собак в регионе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров намерен внести в губернскую думу законопроект, который наложит запрет на отстрел диких собак. Об этом глава региона написал в пятницу, 17 января, в своем Твиттере.

"Узнал из СМИ о пресс-релизе департамента охоты, в котором говорится о разрешении на отстрел диких собак. Возмутительная история. Стал разбираться, в чем дело. Оказалось, что в принятом несколько лет назад региональным законе дикие собаки были отнесены к "охотничьим ресурсам", - возмутился губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что считает такое положение дел недопустимым. "В ближайшие дни внесу в губернскую думу законопроект, исключающий возможность таких действий. А в департаменте охоты проведем проверку, в т.ч. на знание российского законодательства", - заявил глава региона.

На странице в Твиттере он напомнил о своем отношении к проблеме животных, не имеющих хозяев. "Мое отношение к проблеме безнадзорных животных давно известно - применимы только гуманные методы. Более того, считаю необходимым расширять существующие и строить новые приюты. Будем эту работу вести через некоммерческие организации. Бюджетом поможем", - сообщил Дмитрий Азаров.

Между тем в областном департаменте охоты и рыболовства уверены, что охота на диких собак никогда не была запрещена местным законодательством, если речь идет именно об обитателях охотничьих угодий, сообщают самарские СМИ.

Как пояснили в ведомстве, от обычных бродячих собак дикие отличаются тем, что они не контактируют с людьми, скрещиваются с волками, выводят потомство и охотятся группами на других диких животных. В прошлом году от них погибло рекордное количество косуль, поэтому егеря охотничьих хозяйств региона и получили разрешение на отстрел собачьих стай.