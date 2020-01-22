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Сотовая связь Транспорт и связь

МегаФон в Самарской области за год увеличил сеть почти на 200 объектов связи

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря работам, проведенным на существующей сети, и строительству новых базовых станций, в области расширено покрытие, увеличена емкость и скорость передачи данных.

С невероятным ростом количества цифровых сервисов, которыми активно пользуются жители Самарской области — от госуслуг, мобильной коммерции до образовательных и развлекательных приложений, соцсетей и мессенджеров, нагрузка на сеть МегаФона непрерывно растет. Только в сети 4G/LTE за последние 12 месяцев объем трафика увеличился на 67%. Для обеспечения надежной передачи данных и сохранения цифрового качества "голоса", компания активно расширяет сеть. В 2019 году в области сеть оператора пополнилась несколькими десятками новых объектов.

В Самаре новые базовые станции стандарта 2G/4G, обеспечивающие голосовые вызовы и скоростной мобильный интернет появились на улицах Молодежная, Нововокзальная, Ветлянская, Товарная, в районе промышленной зоны и санатория "Поволжье". Несколько объектов установлены в крупных жилых комплексах "Южный город", "Волгарь" и "Кошелев".

Новые базовые станции появились и в других городах области — Тольятти, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном. Жители не столь крупных населенных пунктов — поселка городского типа Безенчук, поселков Рубежный, Управленческий, сел Подстепки, Русская Борковка, Тимофеевка также обеспечены надежной связью.

Часть объектов были построены для корпоративных клиентов компании. К примеру, одна из "вышек" была возведена для обеспечения связью предприятия, расположенного в сельской местности, недалеко от села Просвет.

Кроме строительства новых объектов, мы непрерывно следим за нагрузкой на сеть, пожеланиями абонентов и бизнес-клиентов, работаем над конфигурацией нашей сети, усиливая и дополняя ее там, где это необходимо. Благодаря уникальному частотному ресурсу, которым располагает наша компания, мы можем своевременно модернизировать сеть и предоставлять абонентам максимально высокое качество связи. В 2019 году мы развернули дополнительные частоты на 150 существующих базовых станциях, тем самым расширив емкость и покрытие в 15 районах и некоторых городах области, — комментирует директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

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