Экс-замглавы Самары стал первым зампредом правительства Ингушетии

Владимир Сластенин, занимавший должность первого заместителя главы Самары до ноября 2017 г., назначен первым заместителем председателя правительства Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Напомним, Владимир Сластенин в администрации Самары проработал два года, придя туда с позиции управляющего самарским филиалом банка "Союз". В августе 2015 г. он возглавил департамент финансов, сменив на этом посту Андрея Прямилова. В июле 2016 г. тогда являвшийся главой города Олег Фурсов назначил Владимира Сластенина своим первым заместителем.

До назначения на должность первым заместителем председателя правительства Ингушетии, Сластенин являлся советником главы республики.

Отметим, Махмуд-Али Калиматов также долгое время трудился в Самарской области. Так, в 1997-2004 гг. он занимал должность прокурора Самары, первого заместителя прокурора области. В целом, службу в органах прокуратуры он начал в 1990 году. В 2004–2007 гг. Махмуд-Али Калиматов был прокурором республики Ингушетия. В 2007–2012 гг. вновь трудился в Самаре на посту главы Контрольного департамента аппарата правительства области (затем губернатора). В 2012–2015 гг. Махмуд-Али Калиматов был советником губернатора Самарской области, а в 2015–2019 гг. руководил областным управлением Росприроднадзора. Главой Ингушетии он был назначен Указом президента 26 июня 2019 года.

Также напомним, что правительство республики в сентябре прошлого года возглавил бывший начальник отделения Главного управления Центрального банка России по Самарской области Константин Суриков.