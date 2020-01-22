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Образование Общество

Банк России открывает очередную сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 января, в России стартовала очередная сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности для учащихся 8-11 классов, студентов техникумов и колледжей. Некоторые темы также могут быть интересны учащимся среднего школьного возраста.

На дистанционных занятиях школьники и студенты узнают о том, как составить личный финансовый план и достичь поставленных целей, как начать свой бизнес, как правильно сохранить и приумножить свои накопления, какие финансовые инструменты существуют, что такое инфляция. Отдельный урок будет посвящен правилам защиты от мошенников в сети Интернет.

Занятия будут проходить в формате вебинаров. Участников ждут презентации, видеоролики, интерактивные опросы, рассчитанные на коллективное обсуждение. Слушатели также смогут задавать в чате вопросы, на которые лекторы будут отвечать в прямом эфире. Принять участие в онлайн-уроках могут все школы, в которых есть доступ в Интернет.

Проект дистанционного обучения позволяет предоставить старшеклассникам из любого региона России равный доступ к финансовым знаниям, даёт возможность "живого" общения с профессионалами финансового рынка, способствует формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений.

Напомним, в 2019 году в России прошло 161,5 тыс. онлайн-занятий по финансовой грамотности, участие в которых приняли более 20,6 тыс. образовательных организаций. В Самарской области в 2019 году к дистанционным занятиям присоединились 449 образовательных учреждений, общее число просмотров уроков — более 46 тысяч.

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