В парке "Россия — моя история" пройдет акция памяти "Блокадный хлеб"

В историческом парке "Россия — моя история" (ул. Красноармейская, 131, ТК "ГудОк", 3 этаж) 27 января, с 10:00 до 17:00 пройдет всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб".

Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду.

Участникам вручат символ акции — кусочек хлеба весом 125 г. Именно такой была минимальная норма выдачи хлеба на одного человека в самый тяжелый период фашистской блокады.

Акцию проводит департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области вместе с Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П. В. Алабина и Самарским региональным отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Кроме того, в течение дня в историческом парке будут проходить экскурсии, демонстрироваться видеоматериалы федерального проекта "Блокада. Голоса": документальные ролики с воспоминаниями ленинградцев, переживших блокаду.