В Самарской области объявили желтый уровень опасности

В Самарской области опять объявили желтый уровень опасности из-за погоды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Ночью 28 января местами в регионе и Самаре сохранится сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с, поземок.
В Самарской области опять объявили желтый уровень опасности из-за погоды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Ночью 28 января местами в регионе и Самаре сохранится сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с, поземок.
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