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Общество

В Самарской области объявили желтый уровень опасности

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области опять объявили желтый уровень опасности из-за погоды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Ночью 28 января местами в регионе и Самаре сохранится сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с, поземок.

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