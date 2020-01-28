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Литература Культура

В Доме журналиста презентуют книгу "Рутены - руги - русь: века, дороги, судьбы"

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском Доме журналиста 29 января в 11:00 состоится презентация книги исследователей-ученых Алексея Богачева, А.В.Кузнецова, Александра Хохлова "Рутены - руги - русь: века, дороги, судьбы".

Книга рассказывает о сенсационных открытиях в археологии, палеонтологии, истории, топонимике и посвящена истории племени ругов, с которого началось образование русской народности.

Авторы в своих научных исследованиях использовали письменные исторические источники и материалы музеев Франции, Италии, Германии, Греции, Хорватии, России.

В ноябре 2019 г. на заседании Ученого совета Самарского государственного социально-педагогическогого университета книгу единогласно выдвинули на соискание Государственной премии РФ.

Участники пресс-конференции: Алексей Богачев - автор книги, археолог, доктор исторических наук, эксперт министерства культуры РФ, Александр Хохлов - автор книги, ведущий антрополог, заведующий Волго-Уральским центром палеоантропологических исследований, доктор исторических наук, профессор кафедры биологии, экологии и методики обучения.

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