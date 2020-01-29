Предприятия "Куйбышевазот" и "Менделеевсказот" увеличили заказ вагонов ПГК в 2019 году

Первая грузовая компания (ПГК) в 2019 году нарастила объем погрузки по Куйбышевской железной дороге на 20% по сравнению с показателем 2018 года, до 8,9 млн тонн. Грузооборот увеличился на 18%, до 11,9 млрд т-км.

"Основной грузопоток в регионе традиционно приходится на перевозку нефти и нефтепродуктов. Объем погрузки в этом сегменте вырос на 26%, до 6,4 млн тонн. В 2019 году филиал также начал отгружать эфиры, их объём составил 62 тыс. тонн. На 45%, до 418 тыс. тонн, выросла отгрузка строительных грузов, в 2,4 раза, до 489 тыс. тонн — химических и минеральных удобрений в связи с ростом перевозок продукции "Куйбышевазот" и "Менделеевсказот" в вагонах ПГК", — отметил директор Самарского филиала Первой грузовой компании (ПГК) Алексей Коренко.

Положительную динамику также продемонстрировали такие виды грузов, как химикаты и сода (рост погрузки на 48%, до 250 тыс. тонн), цемент (на 4%, до 126 тыс. тонн), сахар (на 3%, до 75 тыс. тонн).

Внутренние перевозки составили 75% от общего грузопотока в регионе. Объем погрузки вырос на 19%, до 6,7 млн тонн. Основными направлениями транспортировки грузов стали регионы Урала, Северного Кавказа, Юго-Восточной Сибири и Центральной России.

В экспортном направлении объем перевозок составил 2,3 млн тонн грузов, что на 25% выше показателя 2018 года. Грузы следовали в Центральную Азию, Грузию, а также страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Северного Кавказа и Северо-Запада.