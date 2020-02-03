Губернатор поручил до 1 сентября разработать паспорта для всех зданий исторического центра Самары

К 1 сентября для каждого здания исторического центра Самары должен быть подготовлен паспорт работ. Такое поручение дал региона Дмитрий Азаров во время своего ежегодного послания к депутатам и жителям области в понедельник, 3 февраля.

В декабре 2019 г. центру Самары присвоен статус исторического поселения регионального значения. "Мы на региональном уровне создали условия, устраняющие саму возможность нанесения ущерба исторической части города", — отметил глава региона.

"Я бы здесь хотел привлечь внимание городских властей: более активная позиция нужна не на региональном уровне. По каждому историческому зданию, не важно, памятник он или нет, нужно подготовить паспорт работ. По каждому историческому зданию возьмите и сделайте программу, объедините людей, предусмотрите средства из городского бюджета. Хотел бы, чтобы эти предложения у меня уже были к 1 сентября", — обратился губернатор к главе администрации Самары Елене Лапушкиной.