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Губернатор Власть и политика

Губернатор поручил до 1 сентября разработать паспорта для всех зданий исторического центра Самары

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К 1 сентября для каждого здания исторического центра Самары должен быть подготовлен паспорт работ. Такое поручение дал региона Дмитрий Азаров во время своего ежегодного послания к депутатам и жителям области в понедельник, 3 февраля.

В декабре 2019 г. центру Самары присвоен статус исторического поселения регионального значения. "Мы на региональном уровне создали условия, устраняющие саму возможность нанесения ущерба исторической части города", — отметил глава региона.

"Я бы здесь хотел привлечь внимание городских властей: более активная позиция нужна не на региональном уровне. По каждому историческому зданию, не важно, памятник он или нет, нужно подготовить паспорт работ. По каждому историческому зданию возьмите и сделайте программу, объедините людей, предусмотрите средства из городского бюджета. Хотел бы, чтобы эти предложения у меня уже были к 1 сентября", — обратился губернатор к главе администрации Самары Елене Лапушкиной. 

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