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Губернатор Власть и политика

Самарские предприятия, повышающие производительность труда, получат налоговый вычет

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области планируется ввести налоговый вычет для предприятий-участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом в своем послании в понедельник, 3 февраля, заявил глава региона Дмитрий Азаров.

Фото: Департамент информполитики СО (Twitter)

"В 2020 г. для стимулирования и увеличения инвестиций на приобретение и техническое перевооружение основных производственных фондов предприятиям-участникам будет предусмотрено получение инвестиционного налогового вычета. Законопроект в губернскую думу по этой теме я внесу уже сегодня", — сказал губернатор.

В ходе выступления Дмитрий Азаров отметил, что в 2019 г. в реализацию данного нацпроекта в Самарской области были вовлечены уже 72 предприятия. В 2020 г. должно быть обеспечено участие уже 84 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей.

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