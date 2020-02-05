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Литература Культура

В СОУНБ пройдет лекция "Печатное слово. От глиняных табличек до электронных библиотек"

САМАРА. 05 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской областной библиотеке (пр. Ленина, 14а) 13 февраля, в 19:00, состоится лекция "Печатное слово. От глиняных табличек до электронных библиотек" (16+).

Лекцию прочтет историк, колумнист, спикер образовательного лектория "15×4" Рома Ежевичкин.
Более 6 тыс. лет мы пользуемся письменностью. За это время менялись алфавитные системы, графические знаки и носители информации.

Лектор затронет тему СМИ, их влияние на современную литературу. Интересен прогноз историка Романа Ежевичкина относительно будущего книг и письменности.

Вход свободный.

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