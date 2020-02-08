Как выйти из тени, если вы хорошо работаете, но вас не ценят

Вы уже несколько лет работаете в компании, стараетесь и хорошо справляетесь, но чувствуете, что не получаете того признания, которого заслуживаете. Почему так происходит и как это исправить? Придется отказаться от позиции обиженного ребенка, которого не замечают родители, а взять ситуацию в свои руки.

На важную конференцию отправляют не вас, а вашего коллегу, который работает в компании не так давно, как вы, и результаты у него вроде бы не лучше ваших. Или вы случайно узнаете, что коллеге, который работает не лучше вас, предложили повышение, а про вас и не вспомнили… Не будем рассматривать ситуацию, когда причина в том, что в компании процветает кумовство, — тогда преодолеть проблему можно только через смену работы. Поговорим о нормальных условиях. Иногда корень проблемы кроется не в результатах работы, а в неумении правильно коммуницировать с руководителем и коллегами.

То, что сейчас для успешной карьеры стали очень важны так называемые софт скилc (soft skills — гибкие навыки), не пустой звук и не просто хайп. Это реальность. А под гибкими навыками понимается прежде всего умение правильно преподнести себя и выстроить правильные отношения с коллегами.

По словам бизнес-тренера Алены Шимчук, нужно различать две ситуации: когда вы думаете, что ни на что не влияете, самому себе кажетесь незначительным и неважным для компании, и когда вы полны сил и энергии, но не знаете, как обратить на себя внимание, заставить к себе прислушаться.

Ситуация "Мне кажется, я ни на что не влияю"

Подумайте и запишите: в каких ситуациях вам хотелось проявить себя, но вы этого не стали делать; причины, почему вы не стали этого делать. В результате можно разобраться в том, что именно вас останавливает от того, чтобы проявить себя на работе заметнее, чем сейчас. Обычно это какие-то страхи.

Дальше Алена рекомендует проанализировать, чем вы важны для компании, в которой работаете. "Можно сделать это самостоятельно, а можно попросить обратную связь у коллег: "Что для вас ценно в работе со мной? Что вы хотели бы улучшить в нашем взаимодействии?". Да, такой разговор, вероятно, возможен не со всеми коллегами. Важно выбрать тех, с кем у вас относительно комфортные отношения — это уже хорошее начало", - говорит Шимчук.

Если в компании есть процедуры оценки 360, или так называемого перфоманс ревью (оценка производительности), то вы и так получаете на них ответы на подобные вопросы. Но если вы чувствуете, что в вашей компании это простая формальность, никто не дает развернутых ответов, то попросите тех, кому доверяете, дать вам неформально честную и подробную оценку.

Ответы коллег дадут вам основания почувствовать себя увереннее: вы увидите, что у вас нет причин держаться в тени. Затем Алена советует подумать над такими вопросами:

Как правило, страх выделиться, проявить себя иррационален — вы убедитесь, что никакими страшными последствиями вам это не грозит.

Ситуация "Я не знаю, как сделать так, чтобы меня заметили"

Второй случай — когда у вас нет сомнений в своей значимости для компании, но вы чувствуете проблему в коммуникации. Как обратить на себя внимание, чтобы к вам прислушались, готовы были с вашей подачи вносить изменения в какие-то рабочие решения, доверяли нашей интуиции и опыту — словом, ценили бы ваш профессионализм?

Во-первых, не стесняйтесь высказываться и проявлять инициативу. Молчунов не замечают, это очевидно. Так что, если у вас есть проблема стеснительности, придется ее преодолеть. Во-вторых, высказываться нужно правильно: по делу, а не лишь бы что-то сказать, и в корректной для других форме. Плохо быть молчуном, но и пустым болтуном или резким критиканом — не лучше.

Есть три принципа эффективной коммуникации:

1. Задавать вопросы и слушать чужое мнение. Всё просто: того, кто не задает вопросов, не присматривается к чужой картине мира, обесценивает чужой опыт, ждет такое же отношение. В решающие моменты у такого человека не будет соратников.

2. Полноценно доносить свои идеи. Говорить не только о своей оценке ("Я считаю это решение неправильным"), но и приводить аргументы ("Я вижу такие-то риски, если мы примем это решение").

3. Критиковать уважительно и бережно. Если вы видите риски и заблуждения в чужих идеях, постарайтесь говорить об этом безоценочно и как можно мягче, иначе коллеги начнут вас избегать и считать токсичным. По карьерной лестнице в серьезных компаниях резких критиканов стараются не продвигать.

Что происходит на рынке труда: итоги-2019 По всем профобластям в целом и всем регионам России количество вакансий на hh.ru за 2019 год выросло на 6%, а количество резюме - на 15%. Конкуренция на рынке труда в течение года была умеренной - в среднем она составила шесть резюме на одну вакансию. Уровень предлагаемых зарплат в вакансиях за год в среднем вырос на 7%. Но везде есть нюансы.

У HeadHunter есть на этот счет еще несколько советов

1. Вызовите вашего руководителя на откровенный разговор

Вы узнаете, замечает ли он ваши успехи (а если нет — как раз будет повод их подчеркнуть), видит ли какие-то существенные недостатки в вашей работе.

История из жизни:

Валерия проработала в компании год: за это время она наладила работу отдела продаж, ввела KPI, привлекла несколько крупных клиентов, создала базу знаний, но никакой обратной связи от руководителя не получала. Раз в месяц он встречался с ней для обсуждения задач, рассказывал о новых проектах. Но ни похвалы, ни разбора ошибок — только операционные задачи. Валерия подвела итоги своей работы за год и попросила о внеплановой встрече. Объяснила это тем, что ей важно получать обратную связь, понимать, что для компании из того, что она делает, ценно, какие руководитель видит зоны развития, что не устраивает. Начальник напрягся. Несколько раз переносил эту встречу, но Валерия была настойчива, и разговор все-таки состоялся. После этого разговора Валерия получила прибавку к зарплате.

2. Выбирайте рабочие задачи осознанно

Инициатива — это хорошо, но не надо хвататься за все подряд, чтобы показать свою инициативность, и не стоит пытаться угодить всем коллегам вокруг. Одно дело — получить задачу, которая поможет вам развиваться, и совсем другое — работать "за себя и того парня", все больше и больше раздражаясь на коллег, компанию, себя и ситуацию, которая так сложилась.

История из жизни:

Екатерина пришла в небольшой стартап на позицию менеджера по персоналу. Первое время работа очень нравилась — офис в уютном лофте, быстрое решение вопросов, молодая неформальная команда — вечером ребята заказывали пиццу в офис, играли в мафию и квиз, вместе ходили заниматься спортом. Неожиданно ушла девушка, которая работала офис-менеджером, и Екатерину попросили пока заниматься и ее функциями. Время шло, вакансию заморозили. Теперь к задачам по подбору и адаптации персонала, работе с вузами для привлечения стажеров прибавились почта, отправка подарков клиентам, заказ канцелярии, обедов и пиццы, бронирование ресторанов для встреч с партнерами, а также тысяча других маленьких дел. Чем больше Екатерина делала, тем больше на нее наваливалось. А в конце года она вместо благодарности услышала, что команде не хватает ее включенности и свежих идей по поводу обучения и развития.

Подсказка: прежде чем взять в работу задачу сверх своих основных функций, проанализируйте, насколько она сейчас важна для компании и чем она полезна вам. Она поможет вам выйти на новый профессиональный уровень? Результатом можно будет похвастаться (в хорошем смысле) как профессиональным достижением? Или это рутина, которую просто хочется на кого-то скинуть?

3. Ведите счет своим профессиональным победам

Например, записывайте в ежедневник благодарности клиентов и коллег, фиксируете завершения проектов и их итоги в цифрах (какую конкретно пользу каждый из них принес компании). В сложный момент ежедневник выручит вас, напомнив о той ценности, которую вы уже создали. И всегда пригодится для обновления резюме.

История из жизни:

Марина недавно нашла свои записи трехлетней давности, и они ее очень поддержали. За эти годы она поменяла работу, стала мамой, вышла из декрета. Старые записи попались в очень сложный конфликтный период на новой работе. "Я прочла их и поняла — я все смогу. Я уже столько раз побеждала, и в этот раз справлюсь", — рассказывает Марина.

Подсказка: не ждите удобного момента, начинайте вести счет успехов прямо сейчас.

4. Презентуйте свои победы

Это непростая задача для человека, которого с детства приучали не хвастаться и "не высовываться". В результате копятся обиды — "Я пашу, а никто не замечает, не ценит".

Правда в том, что даже ваш непосредственный руководитель не видит или не понимает всего объема вашей работы, и это нормально — у него множество абсолютно разных задач, и он может просто не быть специалистом конкретно в вашей сфере, чтобы оценить, насколько сложную работу вы выполняете. Что уж говорить про лидеров компании, у которых совершенно другие масштабы! Расскажите про свои результаты и победы сами, а если начальник не в погружен в детали, сделайте это с краткими пояснениями, почему тот или иной результат — крутой.

Подсказка: используйте подход западных компаний, в которых каждый месяц сотрудник и руководитель встречаются один на один для обсуждения результатов. Проявите инициативу: попросите о такой встрече и расскажите о своих успехах.

5. Не молчите на общих собраниях

Самый простой шаг к тому, чтобы перестать быть "невидимкой", — активно участвовать в общих встречах. Не бойтесь задавать уточняющие вопросы, высказывать свое мнение, делиться идеями и выступать с предложениями. Конечно, исключительно по делу и без "воды", а не так, чтобы задерживать собрание из-за любви поговорить. И помните про три принципа эффективной коммуникации, о которых сказано выше.

Чем вы заметнее и чем дельнее ваши реплики на собраниях, тем больше "политического" веса вы получаете среди коллег и тем больше перспектив открываете для себя в компании.

Подсказка: перед встречей изучите повестку, проанализируйте ситуацию и сформулируйте свои предложения.

6. Предложите себя как спикера для мероприятий

Чем переживать из-за того, что на престижную профессиональную конференцию от компании снова отправляют не вас, а условного Петрова, смело предложите себя в качестве спикера. Может быть, для начала в более простых мероприятиях — чтобы показать, что у вас получается. Потом нарастите масштаб. Скажите, что у вас есть тема. Очень может быть, Петров в свое время сделал так же.

И тем более не прячьтесь за спинами коллег, если PR-менеджер сам умоляет кого-нибудь "сходить выступить на мероприятии". Это шанс стать лицом компании, "амбассадором бренда", как сейчас называют таких сотрудников. Их всегда ценят.

Если вы работаете в крупной компании, узнайте о ее планах по участию в профессиональных конференциях, митапах и выставках. Если вы давно в профессии, вам наверняка есть что сказать о продукте, технологиях, бизнес-процессах или клиентском опыте — словом, поделиться своей экспертизой. Пообщайтесь с PR-отделом на эту тему уже сейчас или сразу после праздников, чтобы вас внесли в список возможных спикеров на год. Публичные выступления — отличная возможность поднять свой авторитет среди коллег и заодно заявить о себе в профессиональном сообществе.

История из жизни:

Юрий, руководитель отдела внутреннего контроля в банке, после выступления на нескольких конференциях получил предложение преподавать на престижных курсах повышения квалификации для банковских сотрудников. К этой идее его руководитель отнесся благосклонно, а авторитет Юрия в глазах коллег значительно повысился.

Подсказка: хорошее выступление требует подготовки, поэтому заранее потренируйтесь сами или запишитесь на курсы по ведению презентаций.

7. Получите подтверждение своей ценности на рынке труда

Откликаться на вакансии и ходить периодически на собеседования — хорошая привычка, даже если вас пока все устраивает на нынешнем месте. Вы получаете объективную оценку, насколько вы ценный специалист, понимаете, каких навыков и компетенций ждет рынок от таких профессионалов, как вы (и можете пойти учиться, если увидите, что отстаете от отрасли), на какие предложения вы можете рассчитывать (какое-то из них может быстро поднять вас сразу на несколько ступеней по карьерной лестнице, чего не текущем месте не происходит). А заодно вы тренируете свои презентационные навыки.