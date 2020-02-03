Что происходит на рынке труда: итоги-2019

По всем профобластям в целом и всем регионам России количество вакансий на hh.ru за 2019 год выросло на 6%, а количество резюме — на 15%. Конкуренция на рынке труда в течение года была умеренной — в среднем она составила 6 резюме на одну вакансию. Уровень предлагаемых зарплат в вакансиях за год в среднем вырос на 7%. Но везде есть нюансы.

По количеству вакансий за год выше всего поднялся спрос на специалистов из сфер: добычи сырья (+28%), госслужбы (+24%) и транспортно-логистической (+24%). Это в первую очередь водители.

Такова ситуация в целом по России. Но в отдельных регионах рост спроса на специалистов госслужбы не наблюдается. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос на них по сравнению с прошлым годом вырос всего на 4%, а в Дальневосточном федеральном округе он и вовсе упал на 31%. Для сравнения: в Москве спрос на госслужащих вырос на 29%.

На Дальнем Востоке также снизился спрос на специалистов из научно-образовательной сферы, в отличие от Москвы и Петербурга, где их востребованность довольно активно растет (за 2019 год — на 14%).

В целом по России востребованность специалистов из производственной сферы выросла на 12%, но конкретно в Северо-Кавказском округе она, наоборот, снизилась.

Падение общего количества вакансий по сравнению с прошлым годом видно в трех федеральных округах: в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Приволжском. В основном это произошло за счет четырех профессиональных сфер: банков и инвестиций, страхования, строительства, маркетинга и PR. Таких специалистов в названных трех регионах требовалось меньше, чем в прошлом году.

В Москве, кроме госслужащих, в топе по востребованности — специалисты по добыче сырья (количество вакансий выросло за год на 24%) и специалисты по закупкам (количество вакансий выросло за год на 18%).

За последние 5 лет лидером по росту спроса на специалистов стала госслужба. Желающих работать в этой сфере тоже много, но растет их количество уже не так активно, как раньше — за 2019 год прирост резюме составил 16%. И если в 2015 году в госсекторе наблюдался один из высочайших уровней конкуренции за рабочее место (в среднем по всей России соотношение — 28 резюме на одну вакансию), то в 2019 году конкуренция снизилась до 8 резюме на одну вакансию. Но это все равно выше конкуренции в среднем по всем профобластям (6 резюме на одну вакансию). То есть устроиться в госсектор по-прежнему непросто.

Аналитики HesdHunter подчеркивают: здесь и далее говорится не о количестве откликов на одну вакансию (это сильно зависит от условий работы, предлагаемых в вакансии, и от привлекательности конкретного работодателя), а о среднем соотношении количества вакансий и активных резюме на hh.ru в соответствующей профобласти. Высокая конкуренция говорит о том, что специалистов существенно больше, чем вакансий, а значит, найти работу сложнее. Низкая конкуренция — о том, что в этой сфере работодателям труднее находить специалистов, а специалистам, наоборот, найти работу проще. Но, разумеется, проще лишь при условии, что профессионал обладает современными навыками, которые требуются для работы в соответствующей сфере, а с этим сейчас наблюдаются проблемы.

За 2019 год в целом по России заметнее всего количество резюме выросло среди рабочего персонала (+28%), а также в научно-образовательной сфере (+27%), медицине и фармацевтике (+26%). То есть конкуренция в этих сферах растет, но все равно пока остается на одном из самых низких уровней — в среднем 1,7 резюме на одну вакансию. Такой же низкий уровень конкуренции в сфере страхования (1,6 резюме на одну вакансию). Это значит, что специалистов меньше, чем нужно.



Самая высокая конкуренция остается среди: топ-менеджеров (почти 12 активных резюме на одну вакансию в целом по России, а в Москве и Санкт-Петербурге — по 17 и 15 резюме на одну вакансию соответственно); молодых специалистов в любых сферах (10 активных резюме на одну вакансию в целом по России, а в Москве и Санкт-Петербурге — по 11 и 13 резюме на одну вакансию соответственно); в сфере искусства и массмедиа (9 резюме на одну вакансию в целом по России, а в Москве и Санкт-Петербурге — по 11 резюме на одну вакансию).

Средние предлагаемые зарплаты

Мы проанализировали зарплаты, предлагаемые в вакансиях, и посчитали средние значения между минимальными и максимальными. Практическая польза средних показателей — в возможности соотнести между собой данные разных профобластей. Проще говоря, так можно увидеть, в каких сферах зарплаты выше, в каких — ниже, и какова динамика роста или падения зарплат.

Самые высокие средние зарплаты наблюдались в 2019 году в вакансиях для топ-менеджеров (около 63 тысяч рублей в среднем по России, а в Москве — 83 тысячи рублей). Однако за год средние зарплаты в этой сфере выросли всего на 6%, а за последние пять лет они и вовсе упали более чем на 30%. Это самое заметное падение среди всех профобластей.

В целом топ-5 отраслей с самыми высокими средними зарплатами в вакансиях 2019 года выглядит так:

1. Высший менеджмент — 62 942 рубля в целом по России и 82 887 рублей в Москве, 63 326 рублей в Санкт-Петербурге;

2. Добыча сырья — 62 645 рублей в целом по России и 72 564 рубля в Москве, 57 787 рублей в Санкт-Петербурге;

3. Строительство, недвижимость — 58 517 рублей в целом по России и 68 613 рублей в Москве, 55 453 рубля в Санкт-Петербурге;

4. Информационные технологии — 52 802 рубля в целом по России и 73 715 рублей в Москве, в Санкт-Петербурге — 55 507 рублей. В Москве ИТ-сфера на втором месте по размеру средней зарплаты после топ-менеджеров, а сфера добычи сырья — на третьем;

5. Автомобильный бизнес — 49 523 рубля в целом по России и 63 773 рубля в Москве, в Санкт-Петербурге — 53 982 рубля.

А вот пять профобластей-антилидеров с самыми низкими средними зарплатами в вакансиях, если оценивать в целом по России:

Административный персонал — 36 361 рубль;

Туризм, гостиницы, рестораны — 37 229 рублей;

Начало карьеры, студенты — 37 566 рублей;

Бухгалтерия, финансы — 39 203 рубля;

Наука, образование — 40 113 рублей.

В Москве список антилидеров выглядит иначе:

Начало карьеры, студенты — 45 447 рублей;

Административный персонал — 45 702 рубля;

Туризм, гостиницы, рестораны — 46 013 рублей;

Рабочий персонал — 46 445 рублей;

Госслужба, НКО — 48 176 рублей.

Антилидеры в Санкт-Петербурге:

Административный персонал — 37 675 рублей;

Начало карьеры, студенты — 38 360 рублей;

Туризм, гостиницы, рестораны — 38 647 рублей;

Госслужба, НКО — 39 690 рублей;

Безопасность — 40 050 рублей.

В отдельных регионах лидерские и антилидерские позиции по размеру средних предлагаемых в вакансиях зарплат занимают совсем другие профобласти. Так, в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах в топ-5 попали средние зарплаты из вакансий для рабочего персонала. Причем в Центральном округе они на втором месте после средних зарплат высшего менеджмента (средний размер зарплаты рабочего персонала там составил 49 878 рублей).

Кроме того, в Центральном, Приволжском и Дальневосточном округах в топ лидеров попали средние зарплаты, предлагаемые работникам производственной сферы. А в Южном федеральном округе самую высокую среднюю зарплату предлагают также в строительстве, недвижимости (72 438 рублей) и страховании (67 259 рублей), в Северо-Западном округе — в медицине и фармацевтике (47 557 рублей).

ИТ-сфера не попала в топ-5 по средним предлагаемым зарплатам в ряде регионов — Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском и Дальневосточном. То есть как раз там, где выше, чем в других регионах, ценятся рабочие или производственные специалисты.

Сфера искусства и массмедиа в числе антилидеров по размеру средних предлагаемых зарплат в Северо-Кавказском и Северо-Западном округах.

Рост и падение размера зарплат в вакансиях

За 2019 год средние предлагаемые в вакансиях зарплаты, если смотреть по всем профобластям и регионам в целом, выросли на 7%.

Заметнее всего рост в банковской сфере (на 14%), а также у административного персонала и медицинского персонала (на 11% и там и там).

Падение уровня предлагаемых в вакансиях зарплат за год произошло точечно в отдельных профобластях и регионах: так, на 2–11% меньше стали предлагать сотрудникам сферы "Спорт и салоны красоты" в Центральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском округах. В ряде регионов меньше стали предлагать в страховании (на 5–15%).

Если оценить, что происходило с зарплатами за последние пять лет, то мы видим, что больше всего приросли зарплаты в вакансиях для рабочего персонала (на 41%), вакансиях из сферы спорта и красоты (на 27%), а также в сфере маркетинга (на 26%).