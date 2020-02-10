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Общество

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Ширяево Самарской области в субботу, 8 февраля, стартовала Международная гонка на собачьих упряжках "Волга Квест".

Фото: Екатерина Борисенкова

"После двухлетнего перерыва известная гонка вернулась на берега Волги, став частью Arctic World Series. "Волга Квест 2020" вошла в Мировую Арктическую Серию гонок на собачьих упряжках", — сообщает пресс-служба правительства области, добавляя, что в этом году соревнование стало этапом Чемпионата мира по приключенческим гонкам на собачьих упряжках QRILL Pet Arctic World Series.

Полный маршрут "Волга Квест" проходит через три региона — республику Татарстан, Ульяновскую и Самарскую области, включая в себя территорию Национального парка "Самарская Лука" и акваторию Волги.

Общая дистанция составляет 460 км. В гонке 26 участников с 236 собаками, сообщали организаторы

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В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

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