Процесс присоединения "Южного города" к Самаре приостановили

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил прекратить все процедуры включения жилого района "Южный город" в границы Самары до выяснения мнения жителей. Об этом глава региона написал в Twitter.

"Вчера получил от жителей "Южного города" обращение, в котором люди пишут, что не хотят присоединения к Самаре. Ещё раз подчеркну, мой принцип в работе — решения принимать, посоветовавшись с людьми. И эта сложная тема — не исключение. Поручаю главе Волжского района внимательно, вдумчиво выслушать людей, взвесить вместе с людьми все "за" и "против", вместе определиться с формой выявления мнения каждого жителя. Пока эта работа не будет выполнена все процедуры включения "Южного города" в границы г. Самара прекращаются", — написал губернатор.

Напомним, в конце 2019 г. была создана рабочая группа по включению "Южного города" и Кошелев-парка в состав Самары. В настоящее время оба микрорайона входят в состав Волжского района области. Однако жители "Южного города" уже выступили против этой инициативы.